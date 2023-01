Basel Weil am Rhein Grenze: Schmuggel von 7000-Franken-Uhr fliegt auf

Der deutsche Zoll am Autobahnübergang Weil am Rhein (D) bei Basel erwischte in der zweiten Januarwoche einen Uhrenschmuggler, wie das zuständige Hauptzollamt Lörrach am Dienstag mitteilte. Der Mann habe im Zollgebäude für seinen Freund im Auto gefragt, wie er die Mehrwertsteuer für eine in der Schweiz gekaufte Uhr im Wert von 7000 Franken zurückbekomme. Nachdem die Beamten ihm das Verfahren erklärt und ihn darauf hingewiesen haben, dass eine Wareneinfuhr in dem Wert angemeldet werden müsse, habe sich der Mann bedankt und das Zollgebäude verlassen.