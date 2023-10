Bewilligungen für Nahost-Demos werden nicht erteilt

«Für Stadträtin Karin Rykart sind die Grundrechte ein sehr hohes Gut, so auch die verfassungsmässig geschützte Meinungs- und Versammlungsfreiheit», wie es in einem Schreiben vom Mittwoch heisst. «Einschränkungen sind unter anderem zulässig, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet sind. Zu denken ist dabei etwa an gewaltsame Tumulte, Angriffe auf Personen und Sachbeschädigungen.» Die Stadt- und Kantonspolizei würden laufend die Sicherheitslage in der Stadt und im Kanton Zürich beurteilen, heisst es weiter.