Evakuierung Bundeshaus: Fragwürdige Abläufe werden untersucht

Der Vorfall vom Dienstag wird nun in der Verwaltungsdelegation aufgearbeitet.

Am Dienstag musste das Bundeshaus evakuiert werden, weil ein offenbar geistig verwirrter Mann in Militärkleidung sich auffällig verhalten hatte. In einer mehrstündigen Polizeiaktion wurde daraufhin unter anderem sein Auto nach Sprengstoff abgesucht. Der Platz war weiträumig mit Trams als Splitterschutz abgesperrt worden. Erst kurz nach 19 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben.