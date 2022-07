Formel 1: Fragwürdige Ferrari-Taktik könnte Charles Leclerc den WM-Titel kosten

Dieser Horror-Crash ereignete sich kurz nach dem Silverstone-Start. SRF

Darum gehts

Im 150. Anlauf hat es für Carlos Sainz endlich geklappt. Der Ferrari-Pilot entscheidet ein turbulentes und von einem Horror-Crash überschattetes Rennen in Silverstone für sich. Dabei hatte es für den 27-Jährigen trotz Pole-Position lange gar nicht nach seinem Premierensieg ausgesehen. WM-Mitfavorit Charles Leclerc war zur Rennhälfte deutlich schneller unterwegs als sein Ferrari-Teamkollege – trotz beschädigtem Frontflügel.

Sportlich zwar sehr fair, im Blick auf das WM-Duell zwischen Leclerc und Verstappen aber doch sehr fragwürdig, bekamen die beiden Ferrari-Piloten über Funk mitgeteilt, dass es keine Stallorder gäbe. So verstrichen einige Runden und vor allem wertvolle Zeit, ehe sich Leclerc an Sainz vorbei an die Spitze setzen konnte. Der Monegasse war also trotzdem auf gutem Weg wichtige Punkte auf WM-Leader Max Verstappen (nur Rang sieben) gutmachen können. Doch eine Safety-Car-Phase zwölf Runden vor Schluss sollte Leclerc zum Verhängnis werden.

Ferrari lässt Leclerc auf alten Reifen

Denn erneut wurde der 24-Jährige Opfer der Taktik seines Teams. Während der in Führung liegende Leclerc auf den harten Reifen den Befehl erhielt, draussen zu bleiben, holten sämtliche Fahrer hinter ihm in der Box die schnelleren weichen Reifen. Obwohl sich der Ferrari-Pilot anschliessend stark gegen Hamilton im Mercedes und Pérez im Red Bull zu verteidigen versuchte, musste er beide Autos passieren lassen. Statt seinem dritten Saisonsieg schaute am Ende nur ein enttäuschender vierter Platz heraus.

«Ich weiss nicht», meinte Leclerc nach Rennende auf die Frage, was genau schief gelaufen sei. «Es war sehr schwierig, alle anderen Fahrer um mich hatten frische weiche Reifen.» Gleichzeitig gratulierte der enttäuschte Ferrari-Pilot seinem Teamkollegen Sainz. «Ich möchte nicht, dass der Fokus auf meinem enttäuschenden Rennen liegt – sondern vielmehr auf seinem unglaublichen Sieg.»

43 Punkte Rückstand

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verteidigte gegenüber «Sky Italia» die Taktik der Scuderia: «Wir hätten keinen doppelten Boxenstopp machen können, weil der Abstand zwischen den beiden Autos nicht ausreichte.» Daher habe man sich aus zwei Gründen dafür entschieden, Sainz in die Box zu holen. «Weil Charles zu diesem Zeitpunkt in Führung lag und weil Carlos ihn nach dem Restart für ein paar Minuten hätte schützen können», erklärte Binotto. Zudem hätte Ferrari darauf gehofft, dass die weichen Reifen sich schneller verschlechtern würden und Leclerc so seine verlorenen Plätze gegen Ende wieder hätte gutmachen können.