«Völkisch-nationalistische Gesinnung» : Franco A. entschuldigt sich und streitet Vorwürfe ab

Das Gericht wirft ihm vor, mit seiner Aktion im Jahr 2017 nicht nur die Behörden hinters Licht geführt zu haben. Als falscher Asylbewerber soll er Anschlagspläne gehegt haben.

Laut der Anklage wollte er so ein schlechtes Bild auf Einwanderer in Deutschland werfen.

Der Bundeswehrsoldat Franco A. hat im Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main erneut Anschlagsplanungen bestritten. «Es war nie meine Absicht, einem Menschen Leid zuzufügen», sagte der Angeklagte am Dienstag in einer Erklärung vor Gericht. Er bedauerte, sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und eine Waffe beschafft zu haben. Er habe dabei geltendes Recht missachtet – und «das tut mir aufrichtig leid».

Flüchtlingskrise als Auslöser

Der Prozess hatte am Donnerstag begonnen. A. wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat «aus einer völkisch-nationalistischen Gesinnung» heraus vorgeworfen. Er soll sich laut Anklage als syrischer Flüchtling ausgegeben haben, um den Tatverdacht bei späteren Ermittlungen auf Asylbewerber in Deutschland zu lenken. Mögliche Opfer seines mutmasslich geplanten Anschlags sollen unter anderem Politiker gewesen sein.

Seine Rolle als Flüchtling begründete A. am Dienstag damit, dass er mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden gewesen sei. «Mit Beginn der Flüchtlingskrise war ein Punkt erreicht, an dem in meinen Augen so offenkundig gegen Interessen der Bundesrepublik verstossen wurde», sagte der Angeklagte.