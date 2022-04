Europa League: Sensation perfekt! Frankfurt schlägt Barça im Camp Nou und steht im Halbfinal

Mit diesem Weitschuss aus 25 Metern erhöht Frankfurt auf 2:0 gegen Barcelona

Frankfurt ging in der 4. Minute auswärts gegen Barcelona früh in Führung. Dann kommt die 35. Spielminute und der Auftritt von Frankfurts Borré. Aus rund 25 Metern hämmert der Kolumbianer die Kugel zur 2:0 Führung in die Maschine. Ter Stegen im Tor von Barcelona ist bei diesem Kracher chancenlos. (Video: 20min/mk)