Zuber und Sow im Einsatz : Frankfurt siegt auswärts bei Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt mit den zwei Schweizern Zuber und Sow überrascht die Berliner im eigenen Stadion: Erst nach der Pause fand Hertha ins Spiel.

Eine mutige und effektive Eintracht hat den perfekten Saisonstart der aufstrebenden Berliner verhindert. Die Frankfurter siegten zum Auftakt des 2. Runde in der Bundesliga in Berlin 3:1 und überholten in der Tabelle mit vier Punkten den Hauptstadtclub, der drei Zähler hat. Von den beiden Schweizern bei Frankfurt wurde Steven Zuber bereits in der 15. Minute für den verletzten Filip Kostic eingewechselt. Djibril Sow stand ab der 85. Spielminute im Einsatz.