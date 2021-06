Hakenkreuze und Hitlerbilder ausgetauscht : Polizeieinheit wird nach rechtsextremen Chats aufgelöst

Einen Tag nach Bekanntwerden eines rechtextremen Netzwerks innerhalb des Sondereinsatzkommandos (SEK) Frankfurt zieht die Politik die Konsequenzen: Die Eliteeinheit wird aufgelöst.

Nach dem Bekanntwerden rechtsextremer Polizistenchats wird das Spezialeinsatzkommando (SEK) in Frankfurt am Main aufgelöst. Das «inakzeptable Fehlverhalten» mehrerer Mitarbeiter mache die Auflösung «unumgänglich», sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Ein Expertenstab solle die Neustrukturierung des SEK organisieren.