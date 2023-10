Frankreich: Touristinnen mit Hummer-Pasta abgezockt

Diesen Fehler werden die eineiigen Zwillinge Cassidy und Leah Armbruster aus den USA und ihre Freunde wohl kein zweites Mal machen: In einem viralen Tiktok-Video erzählen die jungen Frauen, wie sie während eines Bootsausflugs in Südfrankreich unfreiwillig 500 Euro (rund 480 Franken) für Pasta blechten.

«Es gab ein Restaurantboot, das herumfuhr und Essen verkaufte. Wir wollten eigentlich nichts bestellen, weil wir Snacks mitgebracht hatten, und dachten dann, wir könnten uns eine Pizza teilen. Aber es war der 1. September, und sie haben am Tag zuvor aufgehört, Pizza zu verkaufen, da die Touristensaison zu Ende ging», teilt eine der Frauen mit. Doch die Männer liessen nicht locker und boten ihnen stattdessen Pasta an. «Wir sagten: ‹Warum nicht?›, in der Annahme, dass es eine Pasta zum normalen Preis sein würde», so die Schwestern weiter – und damit nahm die Abzocke ihren Lauf.