Keine Löwen und Bären mehr Frankreich beschliesst Wildtierverbot für den Zirkus

In Frankreich sollen in den nächsten Jahren Wildtiere im Zirkus verboten sein.

Die französische Regierung hat beschlossen, dass in Zukunft keine Wildtiere mehr im Wanderzirkus gehalten werden dürfen. Das Leben in einem Wanderzirkus sei nicht mit dem Wohlergehen der Tiere vereinbar, so die Umweltministerin Barbara Pompili. Die 45-Jährige spricht von einer neuen Ära. Pompili: «Unsere Haltung gegenüber Wildtieren hat sich geändert.»