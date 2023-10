Frankreich: Panik nach Bombendrohung – hier flüchten Besucher aus dem Louvre

Frankreich hatte die höchste Terrorwarnstufe verhängt

Nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten am Freitag in einer Schule will Frankreich bis zu 7000 Soldaten der Antiterroreinheit «Sentinelle» mobilisieren. Die Soldaten sollen bis zum Montag landesweit und bis auf weiteres zum Einsatz kommen, wie der Radiosender RTL unter Berufung auf den Elysée-Palast am Samstag berichtete. Am Freitag hatte ein islamistisch radikalisierter junger Mann in einem Gymnasium in Arras in Nordfrankreich einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt.