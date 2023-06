Angreifer konfrontiert : Frankreich feiert Student Henri (24), den Rucksack-Helden von Annecy

Als Abdalmasih H. auf dem Spielplatz in Annecy auf Kinder losging, stellte sich ihm der Student Henri in den Weg und versuchte, ihn mit seinem Rucksack zu stoppen. Nun ist er in aller Munde.