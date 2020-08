Ab September Frankreich führt eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein

Wegen der ansteigenden Coronazahlen setzt die französische Regierung auf eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Damit solle ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie verhindert werden.

In Frankreich soll ab dem 1. September eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gelten. Ausgenommen davon seien Einzelbüros, kündigte die Regierung am Dienstag in Paris an. Damit solle ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie verhindert werden. Zugleich will die Regierung Telearbeit fördern. «Der Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und die Kontinuität unserer wirtschaftlichen Tätigkeit stehen auf dem Spiel», betonte Arbeitsministerin Elisabeth Borne.