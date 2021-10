Halbfinal der Nations League – Frankreich gewinnt Spektakel-Spiel gegen Belgien dank Last-Minute-Tor

Das Spiel begann furios. Bereits nach drei Minuten hätten die Belgier in Führung gehen müssen, doch Kevin De Bruyne scheiterte aus kürzester Distanz am glänzend reagierenden Frankreich-Goalie Hugo Lloris. Auf der Gegenseite hatte Mbappé die Chance auf das 1:0. Der PSG-Star umkurvte Belgiens Torhüter, doch am Ende war der Winkel zu spitz und er musste zurücklegen – die Kugel wurde abgefangen.

Mbappé trifft per Penalty

Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. In der 87. Spielminute jubelten die Belgier – allerdings nur kurz. Lukaku stand bei seinem Tor im Abseits. Wenige Minuten traf Pogba bei seinem Freistoss nur die Latte. Trotzdem: Das Spiel ging nicht in die Verlängerung, da Theo Hernández in der 90. Spielminute das 3:2 schoss und Frankreich damit in den Final der Nations League gegen Spanien einzieht.