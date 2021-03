Corona-Hotspots Paris und Nizza : Frankreich impft über eine halbe Million Menschen übers Wochenende

Frankreich will bei den Impfungen gegen Covid-19 das Tempo hochschrauben. Steht Impfstoff zur Verfügung, soll – egal an welchem Wochentag – soviel geimpft werden, wie nur möglich.

Frankreich hat seit Freitag über eine halbe Million Menschen geimpft: «585’000 Franzosen sind seit Freitag geimpft worden», schrieb Premierminister Jean Castex auf Twitter. Besonders in Corona-Hotspots wie Paris und Nizza wurde zahlreichen Menschen am Samstag und Sonntag eine Dosis verabreicht.

Gesundheitsminister Olivier Véran kündigte an, an den Wochenend-Impfungen festhalten zu wollen. «Jedes Mal, wenn Impfstoff zur Verfügung steht, muss ein Franzose geimpft werden – ob es nun Montag oder Sonntag ist», sagte er am Sonntagabend nach einem Besuch von zwei Impfzentren in Tourcoing in Nordfrankreich. In Frankreich lag zuletzt vor allem das Vakzin von AstraZeneca auf Halde.