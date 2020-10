«Zweite Welle ist tödlicher»Frankreich kündigt neuen Lockdown an

1 / 5 Präsident Emmanuel Macron kündigte am 28. Oktober in einer Rede an die Nation einen neuen Lockdown ab Freitag an, der bis Dezember gelten soll. REUTERS Zum Beginn der mit Spannung erwarteten Rede gab Macron 36’437 Neuinfektionen bekannt – ein Rekord. REUTERS Das Virus bereite sich schneller aus als vorhergesagt, erklärt er. Benötigt würden neue Massnahmen. REUTERS

Im Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Epidemie zieht die französische Regierung die Schraube weiter an. Staatschef Emmanuel Macron kündigte am Mittwochabend in einer Rede an die Nation einen neuen Lockdown ab Freitag an. Unter anderem sollen Bars und Gaststätten geschlossen bleiben, Schulen dagegen offen. Allgemein soll von zu Hause aus gearbeitet werden, Universitäten sollen auf einen Online-Betrieb umstellen.

Die Massnahmen sollen bis Dezember gelten. Allgemein müssen die Menschen zu Hause bleiben, ausser um notwendige Einkäufe zu tätigen oder zum Arzt zu gehen.

Zum Beginn der mit Spannung erwarteten Rede gab Macron 36’437 Neuinfektionen bekannt – ein Rekord. Im Gegensatz zum Lockdown im März sollen dieses Mal die meisten Schulen aber offen bleiben. «Das Virus breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal die pessimistischsten Prognosen vorhergesagt haben», sagt Macron. Frankreich befinde sich dabei in derselben Situation wie die Nachbarländer: «Überrannt von einer zweiten Welle, von der wir wissen, dass sie härter, tödlicher sein wird als die erste.»

Menschen flüchten in letzter Minute aus der Stadt

Die Idee eines neuen Lockdowns macht vor allem den Grossstädtbewohnern Angst. Laut «Le Figaro» haben viele Menschen in Paris in letzter Sekunde ihre Koffer gepackt, um für ein paar Wochen aufs Land zu ziehen. Die 24-jährige Anna wohnt in einer 60 Quadratmeter grossen Wohnung in Neuilly-sur-Seine. «Ich kann mich nicht beklagen, ich habe noch meinen Job. Aber wenn ich denke, dass ich dann rund um die Uhr in meiner Wohnung eingesperrt bin und es dazu noch Polizeikontrollen gibt, dann finde ich das psychologisch sehr belastend.» Darum wolle sie nun am Donnerstagmorgen in die Normandie reisen. In der Nähe von Bernay haben ihre Eltern ein Haus im Grünen.

Ähnlich geht es der 43-jährigen Christine aus dem 13. Arrondissement in Paris. Sie wolle in den nächsten Stunden die Stadt verlassen und ihren Wohnsitz nach Senonches in der Region Eure-et-Loire verlegen. «Dort hat meine Familie ein Haus mit grossem Garten und Blumen», sagt die Kommunikationsberaterin. Auch ihren beiden Kindern werde die frische Luft und die Abwechslung vom städtischem Lärm und dem Verkehr guttun. «Ich werde natürlich von dort aus weiterarbeiten», sagt Christine. Ihr Chef habe bis jetzt nicht viel von Homeoffice gehalten. «Ich musste bis jetzt fast täglich ins Büro. Aber jetzt hat er keine andere Wahl.»

Die 30-jährige Julie zieht am Donnerstagmorgen zu ihrem Freund nach Barbâtre in der Region Pays de la Loire. Zumindest solange der neue Lockdown dauert. «Dort am Meer wird es nicht nur angenehmer sein als in meiner Wohnung im 17. Arrondissement, ich werde ausserdem zur Entspannung der gesundheitlichen Situation beitragen», meint sie. Die Ausgangssperre war ihrer Meinung nach bisher nicht eingehalten worden, weil keine Telearbeit vorgeschrieben war. «Die Menschen drängten sich täglich in der U-Bahn!», so Julie.

Ein Tweet mit einem Screenshot der Verkehrslage am Mittwochabend zeigt Staus auf sämtlichen Hauptstrassen rund um Paris. Derzeit ist auch der Hashtag #confinement2 auf sozialen Plattformen trending topic.

52’000 Neuinfektionen am Wochenende

Die Corona-Lage verschlechtert sich in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern seit Wochen dramatisch. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte in der vergangenen Woche mehrmals Spitzenwerte. Auch die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten Todesopfer binnen 24 Stunden stieg stark an – am Dienstagabend meldeten die Behörden 523. Damit wurde wieder das hohe Niveau vom April erreicht. Die Gesamtzahl der Todesopfer liegt nun bei 35’500.