Corona-Mutation : Frankreich lockert Briten-Sperre

Frankreich hat wegen der Coronavirus-Mutation einen Stopp für Reisende aus Grossbritannien beschlossen. Jetzt konnte eine Einigung erzielt werden.

Frankreich will seine coronabedingte Sperre für Reisende aus Grossbritannien lockern. Flugzeuge, Schiffe und der von London aus fahrende Eurostar-Zug könnten vom Mittwochmorgen an wieder verkehren, teilte der Beigeordnete Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, am Dienstagabend via Twitter mit. Französische Staatsbürger, Menschen mit Wohnsitz in Frankreich und andere autorisierte Reisende müssten einen negativen Corona-Test haben.