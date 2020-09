Höchste Zahl seit Beginn der Pandemie : Frankreich meldet fast 10'000 Corona-Neuinfektionen

Frankreich zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas. Erneut wurde nun eine Rekordzahl von positiven Corona-Tests erfasst.

Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Massnahmen ist in Frankreich die Rekordzahl von fast 10'000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Paris am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Vortag 9843 neue Coronavirus-Ansteckungsfälle erfasst. Dies ist die höchste Zahl in Frankreich seit Beginn der Pandemie.