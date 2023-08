Frankreich: Muslimisches Kleidungsstück soll aus der Schule verbannt werden

1 / 4 Die Abaja soll in Frankreichs Schulen verboten werden. Das lange Kleid wird von vielen muslimischen Frauen getragen. AFP Jetzt hat Bildungsminister Gabriel Attal seinen Plan vorgestellt, um das Tragen der Abaja noch vor Beginn des neuen Schuljahrs zu verbieten. AFP Das traditionelle Kleid habe «keinen Platz an französischen Schulen». AFP

Darum gehts Der französische Bildungsminister will ein bestimmtes Kleidungsstück an Schulen verbieten.

Die muslimische Abaja habe nämlich «keinen Platz» an den französischen Schulen.

Die rechtsgerichtete Opposition befürwortet das geplante Verbot.

Frankreichs Bildungsminister Gabriel Attal will noch vor Beginn des Schuljahrs Anfang September das Tragen der Abaja, eines von einigen muslimischen Frauen getragenen Überkleids, in Schulen verbieten. «Die Abaja hat keinen Platz an unseren Schulen», sagte Attal am Montag. Nach Regierungsangaben verstösst das Tragen der Abaja in Schulen gegen den Grundsatz der Trennung von Staat und Religion. Die rechtsgerichtete Opposition begrüsste das angekündigte Verbot.

Neue Regeln sollen vor Schulbeginn kommen

«Ich habe entschieden, dass in der Schule keine Abaja mehr getragen werden darf», sagte Attal am Sonntag dem Fernsehsender TF1. Er werde den Schulleitungen «klare Regeln auf nationaler Ebene» vorgeben, bevor der Unterricht am 4. September landesweit wieder aufgenommen wird.

«Der Laizismus bedeutet die Freiheit, sich durch die Schule zu emanzipieren», fügte der Minister hinzu. Nach seinem Amtsantritt Ende Juli hatte er erklärt, dass der Schulbesuch in einer Abaja, einem bodenlangen Kleid, «eine religiöse Geste» sei und er dagegen vorgehen werde. Am Sonntag betonte er, beim Betreten eines Klassenraums dürfe nicht zu erkennen sein, welcher Religion die Schülerinnen und Schüler angehören. «Wir treten geschlossen auf und stellen klar: Die Abaja hat keinen Platz an unseren Schulen», sagte der Bildungsminister. Die französischen Schulen würden «auf die Probe gestellt».

Minister beklagt fehlende Trennung von Religion und Staat

In den vergangenen Monaten hätten die «Verstösse gegen den Laizismus erheblich zugenommen, insbesondere durch das Tragen religiöser Kleidungsstücke wie der Abaja oder dem Kamisch», einem ähnlichen Überkleid für Männer. Diese seien «in einigen Schulen aufgetaucht» und hätten sich manchmal «festgesetzt», argumentierte der Minister. Attal versprach, bis Ende 2023 alle 14’000 Schulleiter und bis 2025 jährlich 300’000 Schulmitarbeiter in Fragen der Säkularität zu schulen.

«Es ist ein politischer Angriff, es ist ein politisches Zeichen», sagte Regierungssprecher Olivier Véran dem Fernsehsender BFMTV. Er beklagte einen «Bekehrungseifer» durch das Tragen des langen traditionellen Kleids, das den weiblichen Körper bedeckt.

Auch Kreuze und Kippas sind verboten

Seit 2004 sind in Frankreichs Schulen auffällige religiöse Symbole verboten. Neben Kopftüchern betrifft dies auch jüdische Kippas und christliche Kreuze. Der Grundsatz des Laizismus in Frankreich ist die strikte Trennung zwischen Religion und Staat.

Laut einer AFP vorliegenden Statistik französischer Behörden nahmen Verstösse gegen das Laizismusgebot zwischen den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 um 120 Prozent zu. Der überwiegende Anteil dieser Verstösse entfiel auf das Tragen von religiösen Kleidungsstücken und Symbolen.

Über ein mögliches Abaja-Verbot wird seit Monaten in Frankreich debattiert. Der französische Muslim-Dachverband CFCM ist der Ansicht, dass das bodenlange Gewand kein religiöses Kleidungsstück darstellt. Das Tragen einer Abaja sei «ambivalenter als ein Kopftuch», sagte der Islam-Experte Haoues Seniguer.

Rechte Parteien freuen sich über Verbot

Rechtsgerichtete Politiker drängten dennoch auf ein Verbot, während das linke Lager dies ablehnte. Der Chef der konservativen Partei Les Républicains, Eric Ciotti, befürwortete Attals Ankündigung: «Wir hatten wiederholt das Verbot von Abajas in unseren Schulen gefordert. Ich begrüsse die Entscheidung des Bildungsministers», erklärte er im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Auch der Generalsekretär der Schulleiter-Gewerkschaft SNPDEN, Bruno Bobkiewicz, begrüsste, dass es nun klare Anweisungen für die Direktoren geben werde. Clémentine Autain von der linkspopulistischen Partei LFI nannte das geplante Verbot hingegen «verfassungswidrig» und warnte vor einer «Kleiderpolizei» in den Schulen.

