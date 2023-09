Frankreich: Sprit zum Selbstkostenpreis

Die französischen Supermarktketten Carrefour und E. Leclerc wollen Sprit demnächst günstiger verkaufen. Ab Freitag sollen Kraftstoffe an den Tankstellen ihrer Grossmärkte täglich zum Selbstkostenpreis angeboten werden, also ohne Profit. Das teilten die Unternehmen am Dienstag auf der Online-Plattform X, früher Twitter, mit. Bei einigen Supermarktketten wurde Sprit bereits schon an bestimmten Tagen, etwa am Wochenende, ohne Gewinnmarge angeboten.