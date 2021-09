«Inakzeptables Verhalten» : Frankreich ruft Botschafter aus den USA und Australien zurück

Frankreich ruft nach der Absage eines U-Boot-Geschäfts seine Botschafter aus den USA und Australien zurück. Das teilte das Aussenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag mit.

Aussenminister Jean-Yves Le Drian (Bild) hat angekündigt, die französische Botschaft in den USA und in Australien abzuziehen.

Die USA hatten am Mittwoch die Gründung einer indopazifischen Sicherheitsallianz mit Grossbritannien und Australien bekanntgegeben. In diesem Zusammenhang erklärte Australien, es werde aus dem Vertrag mit dem mehrheitlich in französischem Staatsbesitz befindlichen Unternehmen DCNS aussteigen, der den Bau von zwölf konventionellen U-Booten für 56 Milliarden australische Dollar (rund 37,95 Milliarden Franken) vorsah. Stattdessen will das Land nun selbst atomgetriebene U-Boote mit US-Technologie in Australien bauen.