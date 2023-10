Frankreich sagt Fertigmenus den Kampf an – Gastro Suisse winkt ab

1 / 4 Die französische Küche ist auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Um sie zu schützen, verpflichtet ein neues Gesetz bald alle Restaurants und Gastro-Betriebe, nicht hausgemachte Gerichte als solche zu deklarieren. (Symbolbild) imago stock&people Denn einige Restaurants servieren Kunden auch industriell hergestellte Fertigprodukte, ohne dass diese es wissen. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler Der Konsumentenschutz bemängelt zwar, dass Infos zur Zubereitung auch in der Schweiz für Gäste fehlen – angesichts der anderen Esskultur sei eine gesetzliche Regelung aber nicht nötig. 20min/Celia Nogler

Wer in einem klassischen Restaurant diniert, geht eigentlich stets davon aus, dass die Gerichte nur kurz zuvor in der Küche frisch zubereitet wurden. Oft werden den Gästen aber auch ohne ihr Wissen industriell hergestellte Menüs serviert, die zuvor vom Restaurant fertig eingekauft wurden.

Gegen diese Fertigmenüs in Restaurants will unser Nachbar Frankreich nun entschieden vorgehen. Ein neues Gesetz, das spätestens 2025 in Kraft treten soll, sieht nämlich vor, dass Gastronomen auf ihrer Speisekarte explizit deklarieren müssen, wenn sie industriell hergestellte Gerichte anbieten. Das hat die Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen, Olivia Grégoire, in der «Tribune Dimanche» verkündet.

Französische Gastro-Landschaft soll geschützt werden

Einerseits soll das Gesetz Konsumenten und Gastronomen, die tatsächlich alles selbst zubereiten, schützen, andererseits zielt die französische Regierung darauf ab, die 2010 als immaterielles Kulturgut anerkannte französische Gastronomie zu bewahren. In ganz Frankreich werden über 175’000 Betriebe davon betroffen sein.

In der Schweiz gehen die Meinungen zu diesem neuen Gastro-Gesetz auseinander. Der Branchenverband Gastro Suisse etwa setzt auf freiwillige Eigeninitiative: Seit 2017 können Restaurants hausgemachte Gerichte mit dem «Fait Maison»-Label kennzeichnen – wer es einsetzt, muss nicht hausgemachte Mahlzeiten ebenfalls klar als solche deklarieren. Das Label wurde schrittweise ausgerollt, im Kanton Zürich etwa können sich Restaurants erst seit 2023 mit dem Siegel schmücken.

Knapp drei Prozent zertifizieren sich freiwillig

Bisher seien gut 550 Restaurants schon zertifiziert oder im Prozess, dem Label beizutreten – bei rund 23’200 Betrieben im ganzen Land (Statista 2021) sind das etwa 2,4 Prozent aller Gastrobetriebe in der Schweiz, die sich am freiwilligen Label beteiligen. «Der freiwillige Ansatz hat sich in einer ersten Phase bewährt», urteilt Mediensprecher Patrik Hasler-Olbrych nichtsdestotrotz. Eine Gesetzgebung wie in Frankreich sieht der Gastro-Verband derweil als «weder notwendig noch zielführend».

Laut Josianne Walpen, die beim Schweizer Konsumentenschutz für den Bereich Ernährung verantwortlich ist, fehlen in der Schweiz derzeit Informationen zur Zubereitungsart für Restaurantgäste. «In einem gepflegten Restaurant darf man durchaus erwarten, dass in der Küche nicht ein Fertiggericht aufgewärmt, sondern selbst gekocht wird», sagt Walpen. Sie sieht die Schwierigkeit aber in der Definition, ab wann ein Gericht industriell hergestellt ist: «Wenn der Braten hausgemacht ist, der Kartoffelstock aber mit Pulver und Flocken angerührt wird, was gilt?»

«Information für Konsumenten fehlt gänzlich»

Vor Jahren strebte der Konsumentenschutz eine Vereinbarung mit der Gastronomie an, die die freiwillige Deklaration von teilverarbeiteten Lebensmitteln regeln sollte – diese scheiterte aber. «Eine bessere Information, wann gekocht und wann nur aufgewärmt wird, fehlt für die Konsumentinnen und Konsumenten im Moment gänzlich», so Josianne Walpen.

Die Expertin bezweifelt, ob eine gesetzlich verpflichtende Deklaration für die Schweiz der richtige Weg ist. Die Überprüfung der Angaben würden bei den Kontrollbehörden Ressourcen einbinden, die ihrer Meinung nach besser für andere Anliegen eingesetzt werden sollten. Dass Frankreich die Deklaration per Gesetz verpflichtend macht, verwundert sie aber nicht: «Frankreich – und zum Teil auch die Westschweiz – pflegen eine andere Esskultur als die Deutschschweiz.»