Euromillions: Französin knackt nach Entlassung 109-Mio-Jackpot

Am 1. September war der Euromillions-Jackpot gut gefüllt: 109 Millionen Euro waren im Jackpot, und eine Französin knackte ihn. Die Frau, die anonym bleiben möchte, sagte, dass sie nur gelegentlich spiele. An diesem Tag spielte sie ein sogenanntes «Flash»-Tippspiel, bei dem die Zahlen vom Automaten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, während die Höhe des Jackpots dem Spielenden nicht mitgeteilt wird.

«Verglich die Zahlen minutenlang»

Das hat die Gewinnerin mit dem Jackpot vor

Bevor die Frau den bislang grössten in der Bretagne ausgehändigten Jackpot in Empfang nehmen konnte, bewahrte sie das Gewinnlos sorgfältig in ihrer Handtasche auf, von der sie sich nie trennte. Nebst Reisen nach Mexiko und Thailand träumt sie davon, sich ein Haus zu kaufen und ihr neu erworbenes Vermögen an ihre Familie weiterzugeben. Die Frau will sich zudem in der gemeinnützigen Arbeit engagieren.