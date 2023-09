Training: Super Puma der Schweizer Armee bei Flugschau beschädigt

Eine erste Analyse deutet auf grössere Schäden am Helikopter hin.

In Frankreich wurde ein Super Puma der Schweizer Armee beschädigt.

Anlässlich eines Trainings für eine Flugschau in Roanne wurde am 16. September ein Helikopter des Typs Super Puma der Schweizer Armee bei einem Flugmanöver beschädigt, schreibt die Armee in einer Medienmitteilung.