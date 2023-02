Frankreich: Twitter-Account feiert hässliche Gebäude

Ein Twitter-Account postet Bilder der hässlichsten Gebäude und Monumente in Frankreich.

Frankreich ist bekannt für seine schöne Architektur. Paris empfängt jährlich fast 20 Millionen Touristen und Touristinnen und ist somit eines der beliebtesten Reiseziele. Doch wie überall gibt es auch in Frankreich Ausnahmen und ein Twitter-User hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese hervorzuheben. Auf dem Account mit dem Namen «La France moche», auf Deutsch «Das hässliche Frankreich», werden Bilder von besonders hässlicher Architektur gesammelt.

Turm von Babel in Frankreich?

«Ich zerstöre den Mythos, aber der Turm von Babel steht einfach in Noisiel», lautet die Beschriftung zu dieser Konstruktion aus der Gemeinde Noisiel. Ein User schreibt: «Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich an Babel.» Das Gebäude steht anscheinend schon sehr lange so, ein Kommentar lautet nämlich: «Ich dachte tatsächlich, das sei der Turm von Babel, als ich klein war.»