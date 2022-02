Abzug aus Krisengebiet : Frankreich und seine Verbündeten beenden Anti-Terror-Einsatz in Mali

Zuletzt häuften sich Zweifel am Militäreinsatz in Mali. Nun beenden die Europäer und Kanada ihren Anti-Terror-Einsatz in dem Krisenstaat.

1 / 6 Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden ihren militärischen Einsatz in Mali. AFP Die französischen Streitkräfte sind seit 2013 in Mali aktiv. AFP Die sogenannte Barkhane-Truppe ist auch in Tschad, Niger, Burkina Faso und Mauretanien im Einsatz. AFP

Darum gehts Frankreich, seine europäischen Verbündeten und Kanada beenden ihren militärischen Einsatz in Mali.

Die französischen Streitkräfte sind seit 2013 in Mali aktiv, wo sie intervenierten, um islamistische Extremisten von der Macht zu vertreiben.

Zuletzt hatten Spannungen zwischen der mit einem Militärputsch an die Macht gekommenen Regierung Malis und Frankreich zugenommen.

Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden den militärischen Anti-Terror-Einsatz im westafrikanischen Mali. Das teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit, die der Élyséepalast nach Beratungen am Donnerstag in Paris veröffentlichte. Die gemeinsamen Missionen sollen bis zum Juni dieses Jahres beendet werden.

Die französischen Streitkräfte sind seit 2013 in Mali aktiv, wo sie intervenierten, um islamistische Extremisten von der Macht zu vertreiben. Doch die Aufständischen formierten sich in der Wüste neu und begannen, die malische Armee und ihre Verbündeten anzugreifen. Frankreich ist mit rund 4300 Soldaten in der Sahelzone vertreten, davon sind 2400 in Mali stationiert. Die sogenannte Barkhane-Truppe ist auch in Tschad, Niger, Burkina Faso und Mauretanien im Einsatz. Die europäischen Länder, die sich an der Takuba-Truppe in Mali beteiligten, teilten ebenfalls mit, sie wollten sich aus Mali zurückziehen. Die politischen, operativen und rechtlichen Bedingungen seien nicht mehr gegeben, um ihr derzeitiges militärisches Engagement im Kampf gegen den Terrorismus in Mali effektiv fortsetzen zu können, erklärten sie.

Terrormilizen sind in der Region aktiv

In der Sahelzone, die sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder al-Qaida die Treue geschworen. In Mali laufen neben den Anti-Terror-Kampfeinsätzen auch der EU-Ausbildungseinsatz EUTM und der UN-Stabilisierungseinsatz. Nach französischen Angaben sind in dem Gebiet insgesamt etwa 25’000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Zuletzt hatten Spannungen zwischen der mit einem Militärputsch an die Macht gekommenen Regierung Malis und Frankreich zugenommen; Mali schickte den französischen Botschafter nach Hause. Es gebe wachsende Zweifel am Sinn, das Engagement in Mali aufrechtzuerhalten, hiess es in Paris schon seit einiger Zeit.



Die terroristische Bedrohung breite sich auf mehrere Länder der Region aus. Darauf müsse man sich einstellen und Soldaten verlegen. Dass die Regierung in Mali den Einsatz russischer Söldner in seinem Hoheitsgebiet genehmigt hatte, sorgte für zusätzlichen Zündstoff zwischen Mali, seinen afrikanischen Nachbarn und der Europäischen Union. Auf Bitten der afrikanischen Partner wolle Frankreich zusammen mit den europäischen Partnern jedoch «weiter gemeinsam gegen Terrorismus in der Sahelzone vorgehen», hiess es in der Erklärung des Élyséepalasts weiter. Die Bedingungen dafür sollten bis Juni festgelegt werden.

Bleibe über Politikthemen informiert Interessierst du dich auch über Bundesratswahlen und Abstimmungen hinaus für das Politgeschehen im Land? Liest du gerne spannende Interviews, Analysen, aber auch Lustiges zu aktuellen Themen? Abonniere hier den Politik-Push (funktioniert nur in der App)! So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Politik» an – schon läufts.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!