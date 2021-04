«Lage verschlimmert» : Frankreich unterbricht wegen Corona Flugverbindungen mit Brasilien

Frankreichs Regierungschef Jean Castex kündigte an, dass alle Flüge zwischen Brasilien und Frankreich ausgesetzt werden. Dies weil man feststellen musste, dass sich die Lage verschlimmert hat.

Diesen Entscheid kündigte Jean Castex in der Nationalversammlung an.

Frankreich setzt in der Corona-Krise sämtliche Flugverbindungen mit dem besonders betroffenen Brasilien aus. Das kündigte Regierungschef Jean Castex am Dienstag in Paris in der Nationalversammlung an, dem Unterhaus des Parlaments.