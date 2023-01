Frankreich verbietet Einweggeschirr – und die Schweiz?

Sogar Emmanuel Macron griff in die Debatte ein. «Frankreich schafft Veränderungen, die unseren Konsum wandeln und Abfall reduzieren», twitterte der französische Präsident.

McDonald’s führte die wiederverwendbaren Verpackungen letztes Jahr in Frankreich ein.

Diese Pommes-Behälter von McDonald’s erhitzen in Frankreich die Gemüter.

McDonald’s nutzt in Frankreich neu wiederverwendbare Verpackungen. Wer Pommes bestellt, kriegt diese nun in einem Behälter statt im roten Karton. Das sorgt im Land für hitzige Diskussionen. Auch auf Social Media gingen diverse Beiträge zum Thema viral, vor allem auf Tiktok und Twitter.

Sogar Emmanuel Macron griff in die Debatte ein. «Frankreich schafft Veränderungen, die unseren Konsum wandeln und Abfall reduzieren», twitterte der französische Präsident. Er spielte so auf eine Vorschrift an, die Plastikverpackungen für rund 30 Obst- und Gemüsesorten verbietet. Seit 1. Januar ist es Fast-Food-Ketten laut AFP auch verboten, Einweggeschirr wie Behälter, Besteck und Teller zu verwenden.