Europaweiter Anstieg der Preise : Frankreich verhängt eine Tarifbremse für Gas und Strom

Die Preise für Gas und Strom steigen europaweit. Jetzt reagiert Frankreich, indem es über den Winter die Kosten deckeln will. Rund sechs Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sollen zudem einen Energiescheck erhalten.

Für die rund sechs Millionen Haushalte in Frankreich mit geringen Einkommen kündigte die Regierung ausserdem einen sogenannten Energiescheck über 100 Euro an, der im Dezember ausgezahlt werden soll. Der Premierminister kündigte die Schritte der Regierung in den abendlichen Fernsehnachrichten und über die sozialen Medien an.