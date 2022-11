La Chaux-de-Fonds NE: Frankreich verweigert Auslieferung des Zwillings-Entführers 

Der Entführung am 14. Oktober in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg war ein Sorgerechtsstreit zwischen den spanischen Eltern vorausgegangen.

Im Fall der Entführung zweier Zwillinge im Alter von sieben Jahren im Kanton Neuenburg hat am Dienstag die zuständige Staatsanwaltschaft informiert. Drei Männer – darunter der Vater der Kinder – waren am 14. Oktober in die Wohnung der Grossmutter der Kinder in La Chaux-de-Fonds eingedrungen, fesselten die Grossmutter und flüchteten mit den Kindern im Auto in Richtung Spanien.