NS-Raubkunst – Frankreich will 15 Gemälde aus der Nazizeit an ihre Besitzer zurückgeben

Gustav Klimts «Rosen unter Bäumen» soll an seine Besitzer zurück. Es stand im Musée d’Orsay in Paris.

Am Dienstagabend entschied die französische Nationalversammlung einstimmig, dass 15 Gemälde, welche aus NS-Rauben stammen, an ihre rechtmässigen Erben zurückgehen sollen. Dies ist ein Novum. Denn es ist das erste Mal, dass unverkäufliche Gemälde aus einer öffentlichen Kunstsammlung zurückgegeben werden, wie die «FAZ» schreibt. Auch die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot äusserte sich dazu. Sie sei «sehr bewegt» über die Entscheidung.

Centre Pompidou auch von der Entscheidung betroffen

Auch das berühmte Museum «Centre Pompidou» in Paris gibt ein Gemälde zurück. Und zwar «der Vater» von Marc Chagall. Es gehörte dem polnischen Musiker David Center. Nun geht es an seine Familie zurück. Center überlebte den Holocaust und wanderte 1958 in Frankreich ein. Chagalls Gemälde war 1988 in die nationalen französischen Sammlungen aufgenommen worden.