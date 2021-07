Champagner-Zoff : Frankreich will Schampus-Lieferung an Russland unterbinden

Zwischen Paris und Moskau herrscht Verstimmung wegen eines neuen Gesetzes. Champagner aus Frankreich muss neu als «Schaumwein» verkauft werden.

1 / 3 Der Hersteller Moet Hennesy steht unter Druck, seine Weine in Russland umzubenennen. REUTERS Ein neues Gesetz verbietet die russische Bezeichnung «Schampanskoje» für Produkte, die nicht aus einheimischer Produktion stammen. Präsident Wladimir Putin hat es vor Kurzem unterzeichnet. REUTERS Die lateinische Bezeichnung «Champagne» soll allerdings weiterhin zugelassen sein. AFP

Darum gehts In Russland darf kein «Schampanskoje» mehr aus dem Ausland verkauft werden.

Stammt die Flasche nicht aus einheimischer Produktion, muss sie neu als «Schaumwein» in den Regalen stehen.

Die französischen Hersteller sind wegen der Massnahme empört. Im Netz gibt es Spott und Häme.

Die Champagner-Branche in Frankreich protestiert lautstark gegen ein neues russisches Gesetz, wonach ausländische Produkte nur noch als «Schaumwein» verkauft werden dürfen. Die Co-Vorsitzenden des Wirtschaftsverbandes Comité Champagne, Jean-Marie Barillère und Maxime Toubart, forderten am Montag per Erklärung die Produzenten und Produzentinnen in der Region Champagne auf, zunächst auf Ausfuhren nach Russland zu verzichten. Man sei von den russischen Behörden nicht informiert worden. Französische und europäische Diplomatinnen und Diplomaten müssten auf eine Änderung des Gesetzes hinwirken, lautete die Forderung.

Frankreich und die EU prüfen Gegenmassnahmen

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor wenigen Tagen ein Gesetz unterschrieben, dem zufolge die Bezeichnung «Schampanskoje» («Champagner») künftig ausschliesslich russischem Sekt vorbehalten ist. Ausländische Produkte dürfen hingegen nur noch als «Schaumwein» verkauft werden. Davon betroffen sind also beispielsweise auch die edlen Tropfen aus der französischen Landschaft Champagne. Laut Wirtschaftsverband kann die unübersetzte Originalbezeichnung «Champagne» in lateinischer Schrift aber weiter benutzt werden.

Die französische Regierung versicherte, die Hersteller zu unterstützen. Die Folgen der neuen russischen Weingesetzgebung würden genau überprüft, teilte der beigeordnete Handelsminister Franck Riester via Twitter mit. «Wir sind besorgt über dieses Projekt», sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. Falls das Gesetz umgesetzt werden sollte, werde man die notwendigen Schritte unternehmen, um die Rechte zu schützen. Der französische Staat und seine Weinproduzenten verteidigten den Hoheitsanspruch auf die Bezeichnung Champagner in der Vergangenheit bereits mehrmals. Vor Kurzem traf es ein Schweizer Dorf.

Die Massnahme sorgt für Spott

«Das Gesetz ist verabschiedet, es muss umgesetzt werden», bekräftigte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Staatsagentur Tass. In Russlands sozialen Netzwerken hatte das umstrittene Gesetz am Wochenende bereits jede Menge Belustigung auf sich gezogen. Es fehle jetzt nur noch ein Gesetz, das vorschreibe, dass nur noch in Russland gebaute Autos als «Mercedes» verkauft werden dürften, spottete ein Twitter-Nutzer. «Deutsche Autos werden als «Ausländisch gebautes Auto» bezeichnet.» Auch sonst war die Häme in den Sozialen Netzwerken gross.

