Aus Sorge vor einem Anstieg der Corona-Fälle in Frankreich will Präsident Emmanuel Macron Rückkehrer aus der Schweiz künftig auf das Virus testen lassen – und ihnen eine siebentägige Quarantäne verordnen.

1 / 3 Schweiz-Rückkehrer müssen in Frankreich künftig in Quarantäne. So soll ein Anstieg der Corona-Fälle in Frankreich verhindert werden. VQH Der Wintersporttourismus in der Schweiz hat in den letzten Tagen für viel Gesprächsstoff gesorgt. VQH Stichprobenartige Grenzkontrollen sollen zudem durchgeführt werden. VQH

Frankreich will stichprobenartige Grenzkontrollen einführen, um den Skitourismus zu unterbinden. Es solle verhindert werden, dass Skifahrer aus anderen Ländern in geöffnete Gebiete in Frankreich führen, sagt Ministerpräsident Jean Castex dem Sender BFM TV. Ansteckungen von Franzosen müssten vermieden werden, wie Reuters berichtet.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will aber noch weiter gehen und verhindern, dass Rückkehrer aus Risikogebieten das Virus einschleppen. Bereits am Dienstag gab er bekannt, dass er «restriktive und abschreckende Massnahmen» ergreifen wolle, um zu verhindern, dass die Franzosen zu Weihnachten im Ausland Skifahren gehen, insbesondere in der Schweiz, während die Skilifte in Frankreich geschlossen werden.

Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass Winterskitouristen, die in der Schweiz waren, künftig für sieben Tage in Quarantäne müssen.