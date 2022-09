Nations League: Frankreich zieht den Kopf aus der Schlinge – Belgien schlägt Wales 

In der Nations League stand die vorletzte Runde an.

Frankreich – Österreich 2:0

Es stand viel auf dem Spiel für Mbappé und Co. Mit einer Niederlage gegen Österreich wäre der amtierende Weltmeister aus der Liga A abgestiegen. Entsprechend motiviert spielten die Franzosen. In der ersten Hälfte drückte Frankreich aufs Tempo und erspielte sich viele Chancen, doch Tore wollten keine fallen. Kurz nach der Pause vergab Xaver Schlager die beste Chance der Österreicher.

Nach einem schönen Sololauf in der 56. Minute erlöste Mbappé seine Farben . Der Stürmer setzte sich gegen die gesamte Hintermannschaft der Österreicher durch und erwischte den Goalie auf dem falschen Fuss. Eine Flanke von der linken Seite nutzte Olivier Giroud, um auf 2:0 zu stellen. Mit diesem am Ende verdienten und problemlosen Sieg verhindert Frankreich den Abstieg aus der Liga A vorerst.

Kroatien – Dänemark 2:1

Belgien – Wales 2:1

Polen – Niederlande 0:2

In Gruppe 4 machte die Niederlande einen grossen Schritt in Richtung Nations-League-Halbfinal. Nach dem 2:0 (1:0) in Polen verteidigte Oranje mit nun 13 Punkten den ersten Tabellenplatz erfolgreich. Am Sonntag reicht der Mannschaft von Bondscoach Louis van Gaal damit schon eine knappe Niederlage gegen Verfolger Belgien, um den Gruppensieg sicherzustellen.