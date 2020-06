Auf Bewährung

Frankreichs Ex-Premier nach Job-Affäre verurteilt – muss über eine Million zurückzahlen

Frankreichs Ex-Premier François Fillon ist vor Gericht verurteilt worden. Er hatte über Jahre seiner Frau Posten in der französischen Nationalversammlung verschafft. Nach Ansicht des Gerichts eine Scheinbeschäftigung. Das Ehepaar muss nun hohe Geldbussen zahlen.

«Das Schlimmste, was ich je erlebt habe»

Die Vorwürfe hatten Fillons letztlich erfolglose Präsidentschaftskandidatur 2017 schwer belastet. Fillon galt damals als grosser Favorit für den Posten des künftigen französischen Staatschefs. Fillon kämpfte schliesslich um sein politisches Überleben – und stürzte in den Umfragen ab. Die Fillons haben die Vorwürfe in der Jobaffäre stets zurückgewiesen. Sie sprachen von einer Intrige. «Das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe», erklärte Penelope damals.