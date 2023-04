FC Basel: Frankreichs Innenminister verbietet Fans Reise nach Nizza

Am Donnerstag um 21 Uhr gehtes für den FC Basel in Nizza um den Einzug in den Halbfinal der Conference League. Um nach dem 2:2 im Hinspiel doch noch irgendwie das Weiterkommen gegen den Favoriten aus der Ligue 1 zu bewerkstelligen, wäre das Team von Heiko Vogel eigentlich auf die Unterstützung der mitgereisten Fans angewiesen. Doch nun droht das grosse Fiasko: Am späten Dienstagabend verkündete Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, dass FCB-Fans überhaupt nicht nach Südfrankreich reisen dürfen!