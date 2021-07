Impflicht : Frankreichs Parlament stimmt umstrittenem Gesetz zu

Emmanuel Macrons Pläne haben die Menschen auf die Strasse getrieben, Erfolg hatten sie mit ihren Protesten nicht. Das Parlament hat zur Impflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen Ja gesagt.

Am Samstag gingen 160’000 Menschen in Paris auf die Strasse. (24. Juli 2021)

In Frankreich hat das Parlament das Gesetz zur Schaffung einer Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und der Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses verabschiedet. Mit 156 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen wurde der Text am späten Sonntagabend von der Nationalversammlung angenommen. Gegen die Corona-Verschärfungen waren in Frankreich am Wochenende zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen.