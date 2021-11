Macron-Entscheid : Frankreichs Senioren bekommen Geimpft-Status nur noch mit Booster

Für Menschen ab 65 wird in Frankreich eine Auffrischimpfung – bei den meisten Impfstoffen also eine dritte Spritze – verpflichtend für einen Corona-Pass.

Das kündigte Emmanuel Macron am Dienstagabend in Paris an.

In Frankreich war ebenso wie in anderen europäischen Ländern die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen.

