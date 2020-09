Franz-Carl-Weber-Geschäftsführer Roger Bühler kündigt zahlreiche Marketingaktionen rund um den neuen Shop an.

Franz-Carl-Weber-Inhaber Marcel Dobler kündigt einen neuen Webshop für das Spielzeuggeschäft an.

In der Corona-Krise boomt der Onlinehandel. Doch für das fast 140-jährige Spielwarengeschäft Franz Carl Weber (FCW) kommt der Boom zu früh, wie Inhaber Marcel Dobler zu 20 Minuten sagt.

Das Problem vom Franzki: Er hinkte lange dem digitalen Zeitalter hinterher, hatte erst 2017 seinen ersten Onlineshop. Dieser war aber nicht mehr zeitgemäss, so Dobler. «Der aktuelle Webshop konnte zwar den Umsatz vervierfachen, jedoch den Verlust der physischen Filialen nicht kompensieren.» Der FCW strich darauf 10 Prozent der Lohnkosten und hat nun noch rund 200 Mitarbeiter.

Onlineshop soll Geschäft in physischen Läden ankurbeln

Nun kündigt der Digitec-Mitgründer und FDP-Nationalrat einen neuen Onlineshop an, der Besserung bringen soll. Das Portal wird diesen Dienstag lanciert, zuerst in einer Testphase für ausgewählte Stammkunden und ab Oktober für alle. Dobler bekräftigt allerdings, dass die Filialen weiterhin das Kerngeschäft für den Spielzeughändler sind.

So soll der neue Shop das stationäre Geschäft unterstützen und ist dafür besser mit den physischen Läden verknüpft – also zum Beispiel online bestellen, im Laden abholen. Wer online etwas nach Hause bestellt, erhält den Einkauf am nächsten Tag geliefert, verspricht FCW-Geschäftsführer Roger Bühler.