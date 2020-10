Die LOL Surprise Dolls sind vor allem bei jungen Mädchen beliebt. 400 verschiedene Modelle gibt es von ihnen, und vor dem Kauf ist nicht klar, welches sich im «Überraschungsei» verbirgt. Manche Modelle haben aber für böse Überraschungen bei Eltern gesorgt. Die Puppen haben ein geheimes Feature: Ihr Aussehen verändert sich in kaltem Wasser, so verfärben sich etwa die Haare.

«Wir entschuldigen uns aufrichtig»

Umtausch und Umtriebsentschädigung

Die meisten Händler wollen die Puppen unverändert im Sortiment lassen, solange sie noch erhältlich sind, wie Recherchen von 20 Minuten zeigen. Der Spielzeughändler Franz Carl Weber will aber seine Kunden mit einem Informationsschreiben am Regal und an der Kasse vor der Verwandlung der Puppen warnen, wie Geschäftsführer Roger Bühler auf Anfrage sagt. Zudem biete das Unternehmen Umtausch oder eine Geldrückgabe an und gebe einen 50-Franken-Gutschein als Umtriebsentschädigung.