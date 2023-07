Franz Carl Weber: Marcel Dobler zum Verkauf an Müller Drogerie

Die Franz Carl Weber AG geht an die Drogeriekette Müller aus Deutschland.

Das Unternehmen sei zurück in der Gewinnzone und für die Zukunft gut aufgestellt.

2018 trat Marcel Dobler, Digitec-Gründer und FDP-Nationalrat an, um das Schweizer Traditionsgeschäft Franz Carl Weber zu retten. Fünf Jahre, drei davon von Corona geprägt, verkauft er den «Franzki» an die deutsche Drogeriekette Müller weiter. Hat er sich verspekuliert oder war die Rettung erfolgreich? Wie geht es mit den Läden weiter und was bedeutet der Verkauf für die Mitarbeitenden? Dobler gibt im Interview Antworten.