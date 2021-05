Trinkwasserinitiative - Franziska Herren sagt Auftritt ab wegen Morddrohung

Am Samstag lag im Briefkasten von Franziska Herren ein anonymer Brief. Darin drohte jemand damit, ihre Familie auszulöschen. Das machte die Frau, die die Trinkwasser-Initiative lanciert hat, in der «Aargauer-Zeitung» öffentlich.

Vorerst will Franziska Herren nicht mehr physisch an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Konkret will sie dem «Tagblatt»-Podium zur Trinkwasser-Initiative am 27. Mai in Frauenfeld fernbleiben. In einem Saal, wo 50 Personen zugelassen sind, sollen Befürworter und Gegner der Vorlage miteinander diskutieren. Sie könne sich aber per Zoom zur Veranstaltung zuschalten.