Bottighofen TG : Franziska Jäggi wird seit drei Wochen vermisst – Auto gefunden

Seit Ende Oktober wird in Bottighofen die 62-jährige Franziska Jäggi vermisst. Die Kantonspolizei Thurgau bittet um Hinweise.

Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass die Vermisste letztmals am 29. Oktober an ihrem Wohnort in Bottighofen TG gesehen wurde. Seither wird die 62-Jährige vermisst. Am 2. November konnte das Fahrzeug, mit welchem sie unterwegs war, in Scherzingen aufgefunden werden. Die Kantonspolizei Thurgau hat umgehend umfangreiche Suchaktionen eingeleitet, die bisher ohne Ergebnis blieben.



Franziska Jäggi ist rund 165 bis 170 Zentimeter gross und korpulent. Sie hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lange rötliche Haare und ist Brillenträgerin. Die Vermisste trug eine schwarzeTrainerhose, ein blaues Traineroberteil sowie rot-schwarze Schuhe.



Wer Angaben zum Verbleib von Franziska Jäggi machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.