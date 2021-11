Französisch-Polynesien Reisetipps – Mehr als Sonne und Strand

Traumferien in Bora Bora, Tahiti und Co. :

Die Hähne krähen seit dem Morgengrauen. Sie stören systematisch die Ruhe der vom Jetlag geplagten Touristen und Touristinnen, die einen solchen Weckruf nicht gewohnt sind. Denn hier auf Französisch-Polynesien haben wir eine Zeitverschiebung von zwölf Stunden im Vergleich zur Schweiz.

Die unförmigen Vögel sind nicht domestiziert, «weil sie nicht gross genug sind, um gegessen zu werden», und fallen keinem Raubtier zum Opfer. In Französisch-Polynesien wimmelt es von ihnen. Natürlich gibt es sie auch in Paea, einer Wohngemeinde auf der Insel Tahiti, die nur 20 Autominuten von der Hauptstadt Papeete entfernt liegt. Wie alle Polynesier kann Louise Frogier die morgendlichen Rufe der Vögel nicht mehr hören. Ausserdem ist sie viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt. Die 40-Jährige fliegt durch den Bienenstock, den sie vor fünf Jahren auf dem Grundstück ihrer Eltern angelegt hat.

Die Imkerin Louise Frogier stellt ihre Bienenstöcke an verschiedenen geheimen Orten auf Tahiti auf. Emmanuel Coissy

Die Honigbranche professionalisiert sich

«Früher habe ich in einem Büro gearbeitet. Ich habe gemerkt, dass das nichts für mich ist, also habe ich eine Umschulung zur Schneiderin begonnen. In dem Raum neben meinem Kursraum gab es eine Einführung in die Bienenzucht. Ich ging hin und verliebte mich in die Bienen.» Die Modebranche mag eine flinke Hand verloren haben, aber die Feinschmecker werden sich nicht beschweren. Im Mai diesen Jahres wurde der Honig der Tahitianerin als der beste Polynesiens ausgezeichnet und setzte sich gegen sieben Konkurrenten aus allen Archipelen durch. Dies ist bereits das zweite Mal, dass ihr diese Ehre zuteil wurde. Sie ist zufrieden: «Schliesslich bin ich noch Anfängerin.»

Ein handverzierter Bienenstock für die Sammlerinnen, die den besten Honig Polynesiens produzieren. Emmanuel Coissy

Französisch-Polynesien ist einer der letzten Winkel der Welt, der frei von der Varroamilbe, einer parasitären Milbe der Honigbiene, ist. Der Zugang zu den Inseln unterliegt gewissenhaft der Biosicherheit. Pflanzen, Tiere, Lebensmittel oder sogar Honig (seit 2011) einzuführen, ist strengstens verboten. Die Ware wird vernichtet und der Betrüger muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Die Zunahme des Bienensterbens, die in unseren Breitengraden ein besorgniserregendes Phänomen ist, scheint in den Tropen keine Rolle zu spielen. Ein Glück für die Branche, die sich hier zunehmends professionalisiert. Die Imker haben sich in einem Verein, Apis Porinetia, zusammengeschlossen. Dieser organisiert zum vierten Mal den jährlichen Wettbewerb, den Louise Frogier gewann. Die Mitglieder von Apis Porinetia machen keinen Hehl aus ihrem Ehrgeiz, ihre Produkte nach Europa und Amerika zu exportieren. Doch die Genehmigungsverfahren sind komplex und zeitaufwendig.

Schwimmen mit Rochen in Moorea – auf der Schwesterinsel von Tahiti. Emmanuel Coissy

Louise Frogier verbringt ihre Zeit fast ausschliesslich auf ihrer Farm. Sie muss auf die Pflanzen achten, die von ihren Arbeiterinnen gesammelt werden. Um blumige, fruchtige Aromen mit Karamellnoten zu erhalten, setzt sie Avocado-, Papaya-, Chili-, Moringa- und Kava-Bäume in der Nähe der Bienenstöcke an. Der Falcata, ein nicht endemischer Baum, der mit der Akazie verwandt ist, ist in Polynesien reichlich vorhanden. Der Geschmack, den er dem Honig verleiht, neigt manchmal dazu, subtilere Noten zu überdecken. Die Arbeit besteht also darin, sich Akkorde auszudenken und sich dann wie ein Parfümeur eine Kreation auszudenken.

Die Imkerin setzt ihre Bienen auch in den «Busch», ein lokaler Ausdruck für «in die freie Natur». Ihre Standorte sind allerdings ein Geheimnis. Es ist wichtig, sie überall auf Tahiti zu verteilen, weil das schwankende Wetter die Schwärme dezimieren und die Ernten vernichten kann. Die Tahitianerin bleibt angesichts der ungewissen Zukunft des Klimas philosophisch: «Wir können uns nur an die von der Natur vorgegebenen Bedingungen anpassen», sagt sie, während sie einen Regenschirm aufspannt, um sich vor den Tropfen zu schützen, die zu fallen beginnen. Als gute Managerin musste sie sich diversifizieren, um ihre Produktion rentabel zu machen. Neben ihrem Honig, der zuletzt mit Vanille, Ingwer und Kurkuma versetzt wurde, stellt Louise Seifen und Kosmetika her, die ihr eine Gewinnspanne und damit ihr Gehalt sichern.

Wenn man Paea auf der Strasse entlang der Küste bis zur Halbinsel verlässt, sieht man Surfer, die sich freuen, wieder in ihre Wellen zu kommen. Morgen wird die Sonne scheinen.

Der weltberühmte Surfspot Teahupoo. Emmanuel Coissy

Im Angesicht des Klimawandels

Die Bienenzucht ist natürlich nicht der einzige Sektor, der vom Klimawandel betroffen ist. Französisch-Polynesien als Ganzes leidet stark darunter. Ein Beispiel dafür ist der Anstieg des Meeresspiegels. Forschende schätzen, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 1,5 Meter ansteigen wird und die Tuamotu-Atolle, auf denen etwa 15’000 Menschen leben, im Meer versinken werden. Die Auswirkungen sind bereits jetzt besorgniserregend: stärkere Wirbelstürme, hoher Wellengang, Dürre, Überschwemmungen und Brände. Ein weiteres Zögern ist nicht mehr möglich. Das aktuelle Gesellschaftsprojekt ist die Neugründung und Umgestaltung des Wirtschafts- und Sozialmodells für eine nachhaltige und integrative Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen dabei der Übergang zu erneuerbaren Energien, der Schutz der Biodiversität, die Autonomie und die Ernährungssicherheit der Bevölkerung durch kurze Wege und lokale Ressourcen.

Flug über die Inseln auf dem Weg nach Bora Bora. Emmanuel Coissy

Diese Mammutaufgabe betrifft auch den Tourismus, den wichtigsten Wirtschaftssektor (neben der Perlenzucht). 2019 verbuchte man mit 237'000 Reisenden (verglichen mit 280'000 Bewohnenden) ein Rekordjahr. Das Wachstum wurde durch die Gesundheitskrise gebrochen. Doch die Umweltfrage blieb und quält Bora Bora – die Insel, die für Reisende den Traum vom exotischen Paradies verkörpert. Um ihre Bedeutung zu verstehen, muss man wissen, dass der rege Flugverkehr zwischen Papeete und der Insel den Fortbestand anderer, weniger frequentierter Air-Tahiti-Strecken sichert.

Hier, im Saint-Tropez von Polynesien, haben Hotels vielerlei Massnahmen ergriffen, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Dies gilt auch für das ikonische Intercontinental Thalasso & Spa, dessen Bungalows den schönsten Blick auf den Berg Otemanu bieten. Die Klimaanlage der Anlage beispielsweise wird von einem System betrieben, das die Kühle aus den Tiefen der Lagune nutzt.

Laura, 26, Gärtnerin im Intercontinental in Bora Bora – die Insel, auf der sie geboren wurde. Emmanuel Coissy

Das Fünf-Sterne-Hotel setzt sich ausserdem für den Schutz der Korallen ein, indem es Stecklinge setzt und pflegt, die den Meeresboden bereichern sollen. Die neueste Initiative zur Förderung der Nachhaltigkeit ist die Anlage eines Gemüsegartens. Das Gemüse und die Kräuter, die dort wachsen werden, sollen die Restaurants des Hotels versorgen. Das Projekt ist gepaart mit einer beruflichen Chance für junge Menschen aus der Umgebung.

Zu ihnen gehört Laura, eine 26-jährige Gärtnerin aus Bora Bora. Sie ist hier seit drei Monaten angestellt. Als wir sie treffen, hackt sie Holz und errichtet die Stangen für die Tomatenpflanzen. Auf symbolischer Ebene veranschaulicht diese Tat in gewisser Weise die Haltung eines Volkes gegenüber einer unbezwingbaren Natur. Die erste Ernte des Gartens, Gurken, wird für Dezember erwartet. Solche kleinen Schritte sind alles andere als trivial, sondern machen dem aufmerksamen Reisenden bewusst, dass nicht nur die Sonne und die weissen Sandstrände den Reichtum Polynesiens darstellen.

