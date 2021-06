Knapp daneben - Französische Fans reisen nach Bukarest statt Budapest und verpassen das Spiel

1 / 8 Au weia, diese Reise ging für sechs französische Fans böse ins Auge. AFP Sie wollten sich am Samstag eigentlich das EM-Spiel Frankreich gegen Ungarn ansehen. AFP Doch sie reisten statt nach Budapest nach Bukarest, also nach Rumänien. AFP

Darum gehts Sechs französische Fans begingen einen grossen Fehler.

Sie reisten nach Bukarest statt nach Budapest.

Dort bemerkten sie ihren Fehler erst zu spät.

So mussten sie sich das Spiel ihrer Franzosen im TV statt live im Stadion ansehen.

Da freut man sich, wie wenn Weihnachten wäre: «Les Bleus», den Weltmeister, live zu sehen. Das an der EM, gegen den Underdog Ungarn. Das versprach im Voraus einen souveränen Sieg Frankreichs. Weit gefehlt! Nicht nur, dass die Franzosen am Samstag nicht über ein mickriges 1:1 hinauskamen. Nein, es gab auch sechs französische Fans, die von der Live-Stimmung in der Budapester Puskas Arena gar nichts mitbekamen.

Das, weil sie statt in die ungarische Hauptstadt in die rumänische Hauptstadt Bukarest geflogen waren, wie die rumänische Zeitung «Jurnalul National» berichtet. Sie hatten sich also um über 600 km vertan. Die Supporter hatten ihren Fehler zuerst nicht bemerkt – auch nicht am Flughafen –, waren in die Innenstadt gegangen und hatten zu trinken begonnen. Zusammen mit ukrainischen Fans, die wegen der Partie gegen Österreich vom Montag bereits in Bukarest waren. «Wir dachten, das seien ungarische Fans, die zum Spiel gehen, also sind wir ihnen gefolgt. Wir dachten, sie kennen sich aus, da sie ja Einheimische sind», erzählte einer der Franzosen-Fans der Zeitung.

Doch irgendeinmal dämmerte es den Franzosen, dass sie sich nicht einmal nur annähernd in der Nähe der Puskas Arena befanden. Als sie ihren Fehler realisierten, war es bereits zu spät, um noch an eine Reise nach Budapest zu denken. Also nahmen sich die Fans in Bukarest eine Unterkunft und schauten sich das Spiel gegen Ungarn im TV an.

Wird ihre Ausdauer belohnt?

Ihre Reise nach Bukarest soll aber nicht umsonst gewesen sein. Denn die Gruppe entschied, dort zu bleiben und sie zogen sich da auch das Spiel gegen Portugal im Fernsehen rein. Nachdem die Franzosen Gruppensieger wurden, ist nun auch klar, dass sie am Montag um 21 Uhr gegen die Schweiz spielen (live bei uns im Ticker). Und jetzt kommts: Genau, dieser EM-Achtelfinal findet in Bukarest statt. Die französischen Fans versuchen nun, Tickets dafür zu bekommen. Ende gut, alles gut für diese unglückliche Fan-Gruppe.

Solche unnötigen Fehler wiederholen sich

Es war dies nicht das erste Mal, dass Fans Bukarest und Budapest verwechselten, wie ESPN berichtet. 2012 verpassten 400 Fans von Athletic Bilbao den Europa-League-Final in Bukarest, weil sie den genau gleichen Fehler begingen. Das war im Nachhinein gar nicht so schlimm, denn Bilbao verlor gegen Atlético Madrid 0:3.

Belgisches Missverständnis

2019 wollten Liverpool-Fans ihre Reds in der Champions League gegen Genk sehen. Die Supporter fuhren aber fälschlicherweise nach Gent – und bemerkten ihren Fehler erst kurz vor dem Spiel. Da konnten sie die 150 km nicht mehr zurücklegen. Ihre Story ging viral, also machte Gent den beiden ein Angebot: Sie bekamen ein Ticket, um sich einen Tag später Gent gegen Wolfsburg in der Europa League anzusehen.

Frankfurt gibt es zweimal?!

Und dann gab es noch den Fan von Benfica Lissabon. Er fuhr von Portugal mit dem Auto nach Deutschland, um das Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu sehen – im Europa-League-Viertelfinal 2019. Doch Alvaro Oliveira fuhr nach Frankfurt an der Oder, statt nach Frankfurt am Main. Er hatte immerhin das Glück, dass er seinen Fehler noch rechtzeitig erkannte und mit dem Auto ins andere Frankfurt fahren konnte. Ein Happy-End gab es für den Benfica-Fan aber nicht. Lissabon verlor in Frankfurt 0:2 und schied wegen der Auswärtstorregel aus.

Mach mit beim Euro-Game Mehr als 200’000 Sofortpreise im Gesamtwert von über 600’000 Franken sind zu gewinnen beim Euro-Game von Denner und 20 Minuten. Als Hauptpreis winkt ein Jahr gratis einkaufen bei Denner. Wie du diese Preise gewinnen kannst und alle weiteren Informationen zum Euro-Game, findest du hier.