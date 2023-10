Geplanter Wolfsabschuss: Brigitte Bardot schreibt Brief an Albert Rösti

Brigitte Bardot schreibt einen offenen Brief an Albert Rösti, weil sie sich über die Wolfs-Pläne des Bundesrats empörte. (Archivbild)

Brigitte Bardot hat auf X (vormals Twitter) einen offenen Brief an Albert Rösti veröffentlicht.

Seit den 50er-Jahren ist Brigitte Bardot weltbekannt als französischer Filmstar und Sängerin. In den letzten Jahren machte die Französin vor allem als Tierschützerin auf sich aufmerksam. Schon in den 80er-Jahren gründete sie die Brigitte Bardot-Stiftung, die sich für Haustiere und wilde Tiere weltweit einsetzt.

Weil der Bundesrat bald präventive Abschüsse von Wolfsrudeln erlauben will, ist die 89-jährige Tierrechtsaktivistin nun öffentlich auf den Plan getreten. Denn laut «Bauernzeitung», will Albert Rösti per 1. Dezember bis zu 70 Prozent der Wölfe in der Schweiz zum Abschuss freigeben. Das wären rund 196 von 280 Tieren.