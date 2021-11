Wegen sexueller Nötigung : Französische Justiz ermittelt gegen ehemaligen Umweltminister Nicolas Hulot

Die Pariser Staatsanwaltschaft gab den Schritt am Freitag bekannt, nachdem mehrere Frauen den Politiker und Fernsehmoderator in einer Fernsehreportage beschuldigt hatten.

In einer am Donnerstag im französischen Fernsehen ausgestrahlten Dokumentation kommen Fälle seit 1989 zur Sprache.

Mehrere Frauen haben den Politiker und Fernsehmoderator Nicolas Hulot in einer Fernsehreportage, die am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, der Vergewaltigung beschuldigt.

Die französische Justiz hat Ermittlungen wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen den ehemaligen Umweltminister Nicolas Hulot aufgenommen, dieser weist alle Vorwürfe zurück. In der Sendung von Donnerstagabend schildern drei Frauen, wie Hulot sie sexuell misshandelt habe. Eine Frau namens Sylvia beschuldigt ihn, sich 1989, als sie 16 Jahre alt war, sie in seinem Auto sexuell genötigt zu haben. Hulot hatte Sylvia den Angaben zufolge zuvor zu einer Radiosendung eingeladen, die er damals moderierte.

Eine weitere Frau namens Cécile erzählt in der Sendung, sie habe 1998 unangebrachte sexuelle Avancen Hulots in einem Taxi in Moskau zurückgewiesen. Sie sei 23 Jahre alt gewesen, als der damalige Fernsehmoderator sie ungefragt sexuell genötigt habe. Eine dritte Frau gibt in der Sendung an, Hulot habe sie 2001 ungefragt auf den Mund geküsst.