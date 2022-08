Affenpocken-Impfung : Französische Klinik wird von Anrufen aus der Schweiz überschwemmt

Schweizer reisen ins nahegelegene Frankreich, um sich gegen Affenpocken zu impfen. Weil die Nachfrage so gross ist, reisen manche sogar weiter.

Die Verteilung des Impfstoffs in Europa ist ungleich, die Nachfrage ist gross. IMAGO/ANP

Darum gehts Da verschiedene europäische Länder bereits über den Affenpocken-Impfstoff verfügen, reisen Schweizer ins nahegelegene Ausland um sich zu impfen.

Weil der Andrang nicht gering ist, werden manche abgelehnt.

Besonders gross ist die Nachfrage von Ausländern in Frankreich.

In der Schweiz sind bisher über 400 Fälle von Affenpocken registriert worden, der Bund bemüht sich um Impfdosen und Medikamente. Mit 40’000 Dosen eines Impfstoffs gegen Affenpocken soll das Virus eingedämmt werden. Bei den Betroffenen handle es sich praktisch ausschliesslich um Männer – es seien nur drei Fälle von Infektionen bei Frauen bekannt. Am meisten betroffen seien die Kantone Waadt, Genf und Zürich.

In einigen europäischen Ländern wurde der Bavarian Nordic-Impfstoff, der in Europa unter dem Namen Imvanex vermarktet wird, jedoch in viel grösserem Umfang und schneller eingeführt. In Belgien beispielsweise gibt es zurzeit nur 3’000 Impfdosen. Das benachbarte Frankreich verfügt jedoch über weit mehr Dosen. Die genaue Zahl ist zwar nicht bekannt, doch wurden in diesem Land bereits mehr als 53’000 Dosen verabreicht. Während des europäischen Sommers sind viele Belgier über die Grenze gereist, um sich impfen zu lassen, wie verschiedene französischsprachige Medien schreiben, darunter «TV5 Monde».

In Paris hätten «ausländische Touristen ihre Reise genutzt, um sich gegen das Virus impfen zu lassen», erklärt Checkpoint Paris, ein Zentrum für sexuelle Gesundheit der AFP. In der Nähe der Schweizer Grenze ist die Situation ähnlich. Wegen des grossen Andrangs sei einigen die Impfung verweigert worden. Zitiert «TV5 Monde» Alexandra Calmy, Infektiologin und Leiterin der HIV-Abteilung der Genfer Krankenhäuser.

Einrichtung wurde mit Anrufen von Schweizern überschwemmt

Doch Schweizer haben keinen vereinfachten Zugang zu Impfungen in Frankreich. Einem 32-jährigen Schweizer sei die Impfung in einem Spital in Chambéry, das eine Stunde von Genf entfernt liegt, verweigert worden. Das Impfzentrum sei «mit Anrufen von Schweizern überschwemmt» worden und habe ausländischen Bewohnern aufgrund fehlender Mittel eine Absage erteilen müssen. Ein weiterer Genfer soll von Impfzentren nahe der französischen Grenze abgelehnt worden sein. In London fand er schliesslich einen Termin. Dafür bezahlte er fast 600 Euro für einen Last-Minute-Flug von Genf nach London.

Angesichts dieser ungleichen Situation fordern die von der AFP befragten Vereinigungen und Pflegekräfte in Frankreich und Europa die Einführung diplomatischer Abkommen, um insbesondere die Ausleihe von Dosen an Länder zu ermöglichen, in denen ein Mangel herrscht. Die französischen Behörden versichern, dass das Thema derzeit in den zuständigen europäischen Gremien diskutiert wird. Sie erklären, dass sie mit Belgien und der Schweiz in Kontakt stehen, um die «grenzüberschreitende Affenpocken-Impfung» und deren Finanzierung zu diskutieren.



