Sie wurde nur 16 Jahre alt

Französische Nachwuchs-Kletterin stirbt nach Absturz

Sie galt als grosse Hoffnung Frankreichs für die Olympischen Spiele 2024 im eigenen Land. Nun verunglückte Luce Douady tödlich.

Die französische Sportkletterin Luce Douady ist nach Angaben des Weltverbandes IFSC bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Die erst 16 Jahre alte Sportlerin war ein grosses Talent und galt als Hoffnungsträgerin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Douady kam am Sonntag beim Zustieg zu einer Kletterroute in der Nähe von Grenoble an einer exponierten Stelle zu Fall und stürzte ab. Die Teenagerin wurde 2019 Junioren-Weltmeisterin in der Disziplin Bouldern und Dritte bei der Europameisterschaft der Elite-Athletinnen in der Disziplin Lead.