Wahlen in Frankreich – Französische Präsidentschaftswahl hat in Übersee begonnen

Den Startschuss zur Wahl machte die kleine französische Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten bereits am Samstag abgestimmt – so auch in Französisch-Guyana, auf Guadeloupe, auf Martinique und in Französisch-Polynesien.